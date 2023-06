Ta vikend nam očitno ni naklonjen, saj lahko tudi danes pričakujemo dež in nevihte. ARSO je za celotno Slovenijo za danes vklopil rumeno opozorilo za nevihte, na severovzhodu pa se lahko te pojavijo že dopoldan. To pomeni, da se lahko nevihte pojavijo že pred 12. uro, grozijo pa vse do polnoči. Rumeno opozorilo za nevihte pomeni, da so lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitr ...