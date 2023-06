Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Krajevne padavine se bodo zlasti v vzhodni polovici Slovenije nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Drugod se bo vreme umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od […]