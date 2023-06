Krajevne padavine se bodo zlasti v vzhodni polovici Slovenije nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Drugod se bo vreme umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju do 18 °C. Če čakate, na dan, ko ne bo dežja, se bo to, po napovedih ARSO, zgodilo začetek tedna. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo na vzhodu posamezne plohe, sredi dneva in popoldne pa tudi drugo ...