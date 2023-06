Centra za obveščanje RS je, ob 16.30, izdal izredni bilten, v katerem opozarja, da po podatkih Agencije RS za okolje bodo do večera še možne močnejše nevihte z nalivi in lokalno točo. Ob tem lahko hitro narastejo hudourniki in meteorne vode, so zapisali. Nevihte se bodo nadaljevale v noč Krajevne padavine se bodo zlasti v vzhodni polovici Slovenije nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Drugod se bo vreme umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju do 18 °C.