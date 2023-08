Libertarec Tomaž Štih v šoku: “Videl sem Luko Mesca delati, zdaj pa lahko umrem” – Kaj bi šele rekel, če bi, kot mi v Nazorjih, srečal odgovornega urednika Mladine Grego Repovža s samokolnico in lopatami topnews.si “Danes smo z ekipo prostovoljcev Ministrstva za delo, Zavoda za zaposlovanje in Inšpektorata za delo pomagali pri čiščenju posledic poplav. Lep pozdrav iz Škofje Loke!,” je včeraj ob dnevu solidarnosti na Facebooku zapisal Luka Mesec in objavil nekaj fotografij z delovne akcije v Škofji Loki. To je tako šokiralo Libertarca Tomaža Štiha, sicer hudega kritika […]...

Sorodno