Finančna uprava RS (Furs) ponovno opozarja na poskuse prevar z lažnimi elektronskimi in sms sporočili. Sporočilo glede preplačila davka je videti, kot da je pošiljatelj Furs, kar pa ne drži. Zavezance pozivajo k previdnosti. “Ne nasedajte, ne odgovarjajte nanje in predvsem nikamor ne sporočajte ali vpisujte svojih podatkov,” so zapisali. Poudarili so, da Furs od zavezancev nikoli ne zahteva, da vn ...