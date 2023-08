VIDEO: 200 oseb ogoljufanih za skupno več kot 5 milijonov evrov, to so sporočili mariborski policisti Lokalec.si V zadnjem obdobju po številu kaznivih dejanj in nastali materialni škodi izstopajo goljufije z lažnimi obvestili o dobičku pri investiciji v kripto valute (letos 190 primerov, 5,1 milijona evrov škode) ter zlorabe plačilnih kartic komitentov slovenskih bank. “V zvezi z zlorabami plačilnih kartic smo v letošnjem letu zabeležili že okrog 450 prijav s skupno škodo okrog 1,2 milijona evrov, pri čemer ...

