Romuni z zlorabo do 18 tisoč evrov Primorske novice Mariborski kriminalisti so po prijavi ene od bank o zaznanem povečanem številu zlorab prijeli štiri tuje državljane. Ni pa to edina spletna goljufija: letos so policisti dobili že več kot 800 prijav in za več kot 12 milijonov evrov škode.

