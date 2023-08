Furs opozarja: Ponovni poskusi prevare z lažnimi elektronskimi in SMS-poročili glede preplačila davka Demokracija Piše: C. R. S Finančne uprave sporočajo, da so bili s strani zavezancev obveščeni, da ponovno prejemajo prevarantska elektronska sporočila. Nekateri dobijo sporočila prek elektronske pošte, drugi prek telefona kot SMS sporočilo. Primer prevarantskega sporočila: Primer lažnega elektronskega sporočila. (Vir: Furs) Zavezanci, prosimo, bodite previdni! “Ne nasedajte, ne od ...

