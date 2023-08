Policisti so v zadnjih šestih dneh obravnavali 486 prometnih nesreč, v katerih so umrle tri osebe. Zaradi tega znova pozivajo udeležence v prometu k strpnosti, pozornosti in treznosti, so sporočili z Generalne policijske uprave. Do konca meseca bodo ob rednih izvajali tudi intenzivnejše nadzore prometa, so dodali. Poleg treh smrtnih žrtev so nesreče v preteklih šestih dneh povzročile 20 hujših poš ...