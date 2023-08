V šestih dneh skoraj 500 prometnih nesreč, policisti v poostren nadzor 24ur.com Policisti so v manj kot tednu obravnavali skoraj 500 prometnih nesreč, v katerih so umrle tri osebe. Te so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, neupoštevanja cestnih pravil ter vožnje pod vplivom alkohola. Pri tem policisti udeležence v prometu še posebej pozivajo k strpnosti in zbranosti. V luči slabe statistike bodo že ta konec tedna izvajali poostren nadzor na cestah, akcija bo trajala vs...

Sorodno























Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Luka Dončić

Boštjan Poklukar

Kristjan Čeh

Janez Janša