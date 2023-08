Nekatere poti še vedno zaprte, druge nevarne zurnal24.si S Policijske uprave Kranj so danes na javnost naslovili posebno obvestilo, da naj bodo vsi, ki se podajajo na območja, ki so jih prizadele poplave in neurja, posebno previdni, saj tam potekajo intenzivne sanacije. Določena območja, ki so med drugim tudi frekventne izhodiščne točke pohodnikov v gore, so zaprta.

