Za vikend se nam obeta povečan promet, pred Karavankami že zastoj 24ur.com Začenja se vikend in kot pričakovano, bo tudi tokrat povečan promet na avtocestah in obvoznici v obe smeri z možnostjo daljših zastojev, so sporočili iz PU Ljubljana. Gnečo je pričakovati tudi na gorenjski avtocesti v obe smeri, na cestah proti turističnem krajem in izletniških točkah v gore.

