Piše: M. D. (Moja Dolenjska) Slovenska karitas je doslej na transakcijski račun za pomoč prizadetim ob poplavah prejela 3,04 milijona evrov. Nakazila so bila od številnih posameznikov, podjetij in fundacij. Ne pa tudi od države, ki je obljubila 5,5 milijona evrov pomoči. Vlada namreč do včeraj, 19. avgusta 2023, ni nakazala še ničesar, so nam včeraj potrdili pristojni v Slovenski karitas. Vlada S ...