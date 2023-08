Kako povrniti ljudem občutek varnosti? SiOL.net Si lahko predstavljate stisko ljudi, ki so nekoč v delovni nesreči postali invalidi, ta mesec pa so jim poplave poškodovale njihove domove? Ker so invalidi, je zanje občutek varnosti izjemnega pomena. Tega se zelo dobro zavedajo v Zvezi delovnih invalidov Slovenije (ZDIS). Vanjo je vključenih 48.637 članov – delovnih invalidov. Poplave so hudo prizadele kar 97 njihovih članov. Trije so ostali brez hiš.

Sorodno











































Omenjeni Celje

Ljubljana

Mozirje

SiOL Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Primož Roglič

Kristjan Čeh

Janez Janša

Nataša Pirc Musar