Piše: C. R., STA Družba Salonit Anhovo bo štirim organizacijam donirala 250.000 evrov za pomoč prizadetim v neurjih in poplavah, in sicer Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Rdečemu križu Slovenije, Slovenski Karitas in Gasilski zvezi Slovenije. Znesek bodo razdelili na štiri enake dele, so danes sporočili iz Salonita Anhovo. “Pomembno je, da hitro pomagamo in da ljudem, ki so utrpel