Na slovenskih avtocestah spet pričakovati povečan promet in zastoje; za Nemce, Nizozemce in Švicarje se končuje dopust Politikis Na avtocestah in nekaterih drugih glavnih prometnicah po državi je po napovedih prometno-informacijskega centra vse do ponedeljka pričakovati močno povečan promet. Danes je še posebej zgoščene prometne tokove pričakovati dopoldne, v nedeljo pa ves dan. K visoki gostoti prometa bo prispeval tudi konec počitnic v delu Nemčije, Nizozemske in Švice. Konci tedna v poletni sezoni […]

