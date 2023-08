Vozniki pozor: nesreča na Štajerski avtocesti Maribor24.si Po poročanju prometnoinformacijskega centra je na štajerski avtocesti na odseku Maribor – Šentilj, priključek Maribor sever – počivališče Dobrenje v smeri Šentilja prišlo do prometne nesreče. Zaprt je vozni pas med priključkom Maribor sever in počivališčem Dobrenje proti Šentilju, Avstriji. Nastal je zastoj do krožišča Pesnica.

