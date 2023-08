V prihodnjih dneh znova tople noči in temperature nad 35 stopinj Celzija 24ur.com Pred nami so sončni in vse bolj vroči dnevi. Vročina bo ob šibki burji najbolj pritiskala na Primorskem, kjer lahko od jutri do sredine prihodnjega tedna temperature lokalno presežejo 35 stopinj Celzija. Zaradi vetra bodo zelo tople tudi noči. Ponekod se bo živo srebro le za krajši čas spuščalo pod 25 stopinj Celzija.

