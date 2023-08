Pred nami izredno vroči dnevi, Arso izdal oranžno opozorilo SiOL.net Danes bo jasno in vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija, na Primorskem bodo namerili tudi do 36 stopinj Celzija. Zaradi velike toplotne obremenitve je agencija za okolje (Arso) za ta del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo.

