Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, napovedujejo na ARSO. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, pri nas bo do 30 °C. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo tudi v Mariboru nad 30 °C, kar pomeni, da nas bo le doletel dolgo napovedan avgustovski vročinski val. V ponedeljek, torek in sredo bo sončno in vroče. Najbolj vroče pri nas bo v ponedeljek in torek, pričakujemo lahko tudi do 32 °C. Vročinski val bo predvidoma prekinjen čez vikend, ko so tudi napovedane nevihte. Temperature bodo padle tudi do 22 °C.