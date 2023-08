(DVOJNA MERILA) Za poplavljene kletne prostore zdaj 500 evrov, po julijskih nevihtah pa kar štirikrat več! Demokracija Piše: A. L. (Moja Dolenjska) Na vladni spletni strani sta bila opolnoči ali kakšno minuto čez (z datumom 20. avgust) objavljeni dve obvestili o dodelitvi sredstev za sanacijo, in sicer za sanacijo po julijskih neurjih s točo in v zadnjih avgustovskih poplavah. Gre za sredstva, ki jih je vlada v začetku avgusta (z dvema sklepoma) dodelila (ne pa tudi nakazala) Slovenski karitas in Rdečemu križu, v ...

Sorodno Omenjeni Rdeči križ Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Kristjan Čeh

Robert Golob

Boštjan Poklukar

Borut Pahor