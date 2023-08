Škodne stopnje, po katerih se bodo razdelili prvi vladni milijoni humanitarne pomoči 24ur.com Slovenijo so letos poleti najprej z izjemno intenzivnostjo prizadela močna neurja, nato pa so sledile še uničujoče poplave. Vlada je sprejela odločitev o dodelitvi 11,1 milijona evrov humanitarne pomoči za nabavo najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del po neurjih ter za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin po poplavah, humanitarne organizacije in občine pa so nato do...

