Četrt milijona evrov za žrtve neurij in poplav po Sloveniji SiOL.net Salonit Anhovo bo doniral četrt milijona evrov štirim organizacijam za pomoč prizadetim v neurjih in poplavah: Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Rdečemu križu Slovenije, Slovenski Karitas in Gasilski zvezi Slovenije.

