Salonit Anhovo bo doniral četrt milijona evrov štirim organizacijam za pomoč prizadetim v neurjih in poplavah: Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Rdečemu križu Slovenije, Slovenski Karitas in Gasilski zvezi Slovenije. Nedavne poplave in zemeljski plazovi, pa tudi močna neurja s točo, so mnoge prebivalke in prebivalce oropali težko prigaranega imetja. Salonit Anhovo bo s svojo donacij ...