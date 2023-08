Po nedavni ujmi, ki je močno prizadela številne predele Slovenije, je cementarna Salonit Anhovo namenila četrt milijona evrov pomoči štirim ključnim humanitarnim organizacijam. Z donacijo, razdeljeno med Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Rdečim križem Slovenije, Slovensko Karitas in Gasilsko zvezo Slovenije, bodo pomagali obnoviti upanje ljudi, ki so po uničujočih poplavah in plazov ...