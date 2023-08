Večmilijonska škoda na infrastrukturi in stanovanjskih objektih v Dravogradu N1 Po grobi oceni so poplave v Dravogradu samo na infrastrukturi in stanovanjskih objektih povzročile za čez deset milijonov evrov škode. V znesek še ni všteta gospodarska škoda.

