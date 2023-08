Narasle vode v začetku avgusta so poplavile skupno 11 avtobusov podjetja Nomago in avtobusno postajo Mozirje, preostala vozila so uspeli pravočasno umakniti. Poplavljena avtobusa v Črni sta danes prevzela posebna vlačilca. Veliko večino linij je Nomagu že uspelo ponovno vzpostaviti, nekaterih, tudi do Črne, pa zaradi uničene infrastrukture še ne.