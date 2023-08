V ujmi poplavljenih 11 avtobusov podjetja Nomago Dnevnik Narasle vode v začetku avgusta so poplavile skupno enajst avtobusov podjetja Nomago in avtobusno postajo Mozirje, ostala vozila jim uspelo pravočasno umakniti. Poplavljena avtobusa v Črni, ki sta trenutno v nevoznem stanju in ju bo najverjetneje...

