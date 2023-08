Črna: Vodotoke je nujno potrebno očistiti, sicer se katastrofa lahko ponovi! Tudi za varnost na cestah je treba poskrbeti! Demokracija Piše: C. R., STA V Črni na Koroškem dva tedna in pol po ujmi opozarjajo na nujnost čimprejšnjega čiščenja strug vodotokov ter vzpostavitve prevoznosti in varnosti na cestah. Županja Romana Lesjak glede plinovoda upa, da bo vzpostavljen do jeseni, v nasprotnem bodo morali iskati drugo ogrevanje. Medtem se je gradnja vodovoda od Mežice proti Prevaljam že začela. V Črni, kjer je ujma v zače

