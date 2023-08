Vzroki energetske revščine segajo globlje od trojice nizkih dohodkov, slabe energetske učinkovitosti in visokih stroškov, so tuji in domači strokovnjaki opozorili na današnjem posvetu o energetski revščini v organizaciji Društva za sonaraven razvoj Focus. Gre za odsev širših družbenih neenakosti, so soglašali.