Je onesnaženje na Ljubljanskem barju naraven pojav? 24ur.com Je za onesnaženje Ljubljanice in Ljubljanskega barja krivo odloženo komunalno blato ali gre za naraven pojav, kakor trdijo domačini? Namreč, ker je voda po poplavah več kot dva tedna stala na širšem območju barja, bi lahko ob visokih temperaturah prišlo do gnitja in s tem do onesnaženja.

