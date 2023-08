Prihajajo solidarnostne sobote? 'Vsekakor to ne sme biti obveza' 24ur.com Vlada je med drugim za lajšanje posledic poplav predlagala uveljavitev tako imenovanih solidarnostnih sobot. "To vsekakor ne sme biti obveza," ob tem opozarja Obrtno-podjetniška zbornica. Trgovinska zbornica izpostavlja, da so bila v poplavah prizadeta tudi števila podjetja in da so mnoga podjetja in fizične osebe že donirala ali kako drugače pomagala prizadetim v poplavah. Na Gospodarski zbornic...

