Golob in Janša poudarila enotnost politike pri sprejemanju ukrepov Mladina Predsednik vlade Robert Golob in predsednik SDS Janeza Janša sta v pogovoru za oddajo 24ur Zvečer na POP TV znova poudarila nujnost enotnega nastopa politike pri sprejemanju ukrepov za odpravljanje posledic poplav. Janša je zagotovil podporo SDS interventnemu zakonu. Golob pa je za torek napovedal sestanek z bankami in zavarovalnicami.

Sorodno