“Ko gre za pričakovanja, da bodo gospodarstvo in posamezniki ravnali solidarnostno, pa je zelo važno, da vlada dokaže, da je prej postrgala vse, kar ni nujno potrebno, in šele potem gre na žepe davkoplačevalcev. To bo test in mislim, da se vlada tega zaveda,” je za največjo komercialno TV dejal Janša. Spomnimo, da vlada razmišlja o uvajanju delovnih sobot, da bi zbrala denar za popoplavno obnovo, ...