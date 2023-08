Pomoč po poplavah - kako do nje in kaj se obeta SiOL.net V nedavnih katastrofalnih poplavah so številni ostali brez domov in drugega imetja. Ključnega pomena je, da jim država čim prej pomaga. Da bi do ponujene pomoči prišli kar se da najlažje in najhitreje, smo na enem mestu zbrali ključne informacije, ki jih prizadeti potrebujete. Preberite, kje najdete vse potrebne vloge in kakšni so roki za oddajo obrazcev. Pa tudi, kakšni ukrepi se obetajo.

