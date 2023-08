Navijači Olimpije pripravljajo posebno dobrodošlico Rieri in Kvesiću SiOL.net Konec tedna bo na slovenskih nogometnih prizoriščih zelo vroče. Vrhunec predstavlja nedeljski derbi 6. kroga med Olimpijo in Celjem, na katerem se bo Albert Riera prvič pomeril proti nekdanjim varovancem, Mario Kvesić pa nekdanjim soigralcem. Kot prva se bosta v boj za točke zvečer podala Aluminij in Mura, Koper in Maribor pa imata v soboto priložnost, da se povzpneta na najvišjo stopničko.

