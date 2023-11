Zoran Janković, župan MOL, še naprej izziva: “Dokler bo obstalo to vodstvo Žal in mestne občine, v Ljubljani ne bo spomenikov domobrancev,” nam sporoča za dan spomina na mrtve leta 2023. Jankoviću sem že večkrat pojasnil, da so v Ljubljani tako domobranski spomeniki kot grobovi (Janković ne loči groba in spomenika) so. Mnogo je »domobranskih grobov« na Žalah in drugih ljubljanskih pokopališčih, ta ...