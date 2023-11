Pokopališča so današnji dan spomina na mrtve tradicionalno množično obiskana. Sorodniki se pokojnim poklonijo s cvetjem in svečami, v katoliških župnijah pa potekajo tudi blagoslovi grobov. Predvsem ob tem prazniku velja opozorilo o okoljski obremenitvi zaradi plastičnih sveč in plastičnega cvetja. V mislih pa imejte, da število prižganih sveč ni merilo našega spoštovanja do pokojnih. Gre za akcijo Prižgimo svečo manj, ki poteka že nekaj let. Utrip pokopališča v Murski Soboti je objektiv ujel fotograf Jure Kljajić.