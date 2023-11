Na Tolminskem ugodno vreme izkoriščajo za priprave na novo deževje SiOL.net Na Tolminskem se ob današnjih ugodnih vremenskih razmerah intenzivno pripravljajo na nove obilne padavine, ki so napovedane v noči na petek. V četrtek v občini pričakujejo okrepljene gasilske in policijske enote ter ekipo Slovenske vojske, ki bodo pripravljene na morebitne podore ali usade, so sporočili iz Občine Tolmin.

