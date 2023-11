Končuje se rekordno topel in nadvse moker oktober, obilnim padavinam pa ni videti konca Svet 24 Za nami je prehod hladne vremenske fronte, ki so jo spremljale izdatnejše padavine, močnejši sunki vetra, nekaj snega v visokogorju in postopna ohladitev čez dan.





Sorodno











































































































































































































Najbolj brano Osebe dneva Milan Kučan

Robert Golob

Saša Arsenovič

Nataša Pirc Musar

Janez Janša