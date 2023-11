Dež se bo okrepil in zajel vso državo, čakajo nas nevihte z nalivi N1 Slovenijo bo čez dan spet zajel dež, ki se bo v noči na petek še okrepil. Za zahodni del države je agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. "Na območju Julijskih Alp lahko znova pade od 150 do 300 milimetrov dežja. Drugod bodo količine bistveno manjše, a še vedno od 30 do 100 milimetrov," je ob tem opozoril meteorolog Blaž Šter.

