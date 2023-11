Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je na novinarski konferenci danes povedal, da bo podpisal odredbo o dvigu pripravljenosti pristojnih služb na območju celotne Slovenije, razen v Prekmurju. Zaradi napovedanih močnih nalivov lahko namreč po skoraj celi državi pride do poplav in drugih posledic nalivov. Odredba pa vključuje centre za obveščanje, regijske centre in skladišča, prav tako pa t ...