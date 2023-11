VIDEO: Gaza v krizi, otroci umirajo, veliko bolnišnic pa ne more delovati Maribor24.si Število smrtnih žrtev izraelskega obleganja območja Gaze je preseglo 9000, je danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje in dodalo, da je med mrtvimi več kot 3700 otrok. Ob tem je sporočilo tudi, da 16 od 35 bolnišnic v enklavi zaradi pomanjkanja goriva ne more več obratovati, preostale pa ponujajo zelo omejeno zdravstveno oskrbo. Gorivo nujno za elektriko Po navedbah ministrstva je od zače ...

