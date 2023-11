(VIDEO) “Ko vidim palestinskega otroka – dečka, deklico -, ki ga potegnejo iz ruševin porušene zgradbe, me to udari v črevesju tako močno kot otroka v Izraelu ali kjer koli drugje” – Ameriški državni sekretar Antony Blinken topnews.si Ameriški državni sekretar Antony Blinken bo danes začel drugo bližnjevzhodno turnejo od začetka vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. V Tel Avivu se bo sešel s člani izraelske vlade ter se seznanil z razmerami na terenu in vojaškimi cilji Izraela. Zatem bo znova obiskal tudi sosednjo Jordanijo. Po napovedih State Departmenta se bo Blinken […]...

