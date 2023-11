Vodja Hezbolaha: Za vojno v Gazi stojijo ZDA, Izrael je izvršilno orodje 24ur.com Prvič po začetku spopadov med Izraelom in Hamasom se je oglasil tudi vodja libanonske šiitske islamistične skupine Hezbolah, Hasan Nasralah. Libanonska skupina je od začetka okrepila svoje napade na Izrael, ki se je na to odzval s povračilnimi ukrepi, vendar so za zdaj omejeni na obmejno območje. Nasralah sicer za konflikt krivi ZDA, Izrael pa označuje zgolj za izvršilno orodje.

