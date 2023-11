Štangar v boj za bronasto odličje, hiter konec za Štarkla in Kajzer Ekipa Na evropskem prvenstvu v judu v Montpellierju v Franciji je danes na sporedu prvi tekmovalni dan. Od slovenskih predstavnikov se je najbolje izkazala Maruša Štangar, ki se je v kategoriji do 48 kg prebila do polfinala. Tam jo je izločila Portugalka Catarina Costa, v finalnem bloku borb se bo tako pomerila za bronasto odličje.



