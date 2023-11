Vrhunsko: Andreja Leški je postala evropska prvakinja Lokalec.si Uspešno je svoje dvoboje na prvenstvu pričela Andreja Leški, ki je v prvem krogu izločilnih dvobojev premagala Španko Cabana Perez. Do danes sta se srečali petkrat in štirikrat je slavila Andreja. Tudi tokrat ni bilo drugače, Andreja si je v četrti minuti boja za zlato točko priborila ippon. V drugem krogu ji je nasproti stala Badurova, katera je prejela tri kazni in Andreja je napredovala v četr ...

Sorodno









































Omenjeni Izrael

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tadej Pogačar

Kevin Kampl

Primož Roglič