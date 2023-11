Prevlada Francije v evropskem judu, Slovenija ponosna na Andrejo Leški SiOL.net Z zadnjimi današnjimi borbami se je zaključilo letošnje evropsko prvenstvo v judu v Montpellieru v Franciji. V domači areni Sud de France so najbolj blesteli Francozi, ki so pokurili s konkurenco tako po številu vseh kot zlatih odličij. Sloveniji je edino medaljo, najžlahtnejšo, priborila Andreja Leški v kategoriji do 63 kg.

