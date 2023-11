Andreja Leški v Montpellieru do naslova evropske prvakinje v judu v kategoriji do 63 kg Politikis Slovenska judoistka Andreja Leški je na evropskem prvenstvu v Montpellieru v Franciji osvojila zlato odličje v kategoriji do 63 kg. Za naslov evropske prvakinje je v finalu premagala Izraelko Gili Sharir. Leški, letošnja svetovna podprvakinja iz Dohe, je v prvem krogu premagala Španko Cristino Cabana Perez. Leški, ki je bila leta 2021 prav tako svetovna […]

Sorodno















































Omenjeni Francija

Izrael Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Jan Zobec

Luka Dončić

Tadej Pogačar